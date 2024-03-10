السودان.."البرهان" يلوح بنسف "هدنة رمضان"

لوّح مساعد قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، الأحد، بنسف هدنة شهر رمضان، الذي سيحل غدا أو بعد غد الثلاثاء في السودان.

واعتمد مجلس الأمن الدولي مشروعا يقضي بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، رحبت به قوات الدعم السريع، وأكدت أنها ستلتزم به.

وقال عضو مجلس السيادة، ومساعد البرهان، ياسر عبد الرحمن العطا، إن قواته لن تلتزم بالهدنة إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع بنود اتفاق جدة الموقع بين الطرفين في مايو 2023، على حد قوله.

وأضاف أثناء تخريج قوات تابعة لحركة العدل والمساواة تم استيعابها في الجيش بكسلا، إن قواته ستتفاوض لوقف إطلاق النار بحالة واحدة فقط، وهي أن تطبق قوات الدعم السريع مخرجات اتفاق جدة.

وأشار إلى أنه "لا مكان سياسيا أو عسكريا لأسرة قائد الدعم السريع في تشكيل مستقبل السودان ولا في القوات المسلحة" على حد تعبيره.