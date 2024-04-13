فقدان 45 مهاجرا إثر انقلاب قارب في البحر المتوسط

فُقد أثر 45 مهاجرا في سلسلة جديدة من مآسي ظاهرة الهجرة المتنامية، وقالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، نقلا عن روايات ناجين، إن المهاجرين فقدوا، ويُخشى أنهم لاقوا حتفهم بعد غرق قاربهم في وسط البحر المتوسط، ​​يوم الأربعاء، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا قادمين من تونس.

وفي حادث منفصل، قال خفر السواحل الإيطالي، الأربعاء، إنه عثر على جثث تسعة أشخاص وأنقذ 22، ويخشى فقد 15 آخرين. وتم نقل الناجين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وهي أول محطة لكثير من المهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، الجمعة، إن موظفيها في لامبيدوزا علموا من الناجين أن قاربا ثانيا غادر تونس وغرق أيضا، يوم الأربعاء، وأن جميع ركابه البالغ عددهم 45 شخصا مفقودون.