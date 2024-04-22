غزة.. أزمة الغاز توقف تكيات إطعام النازحين عن العمل

تسببت أزمة غاز الطهو في قطاع غزة بتوقف تكيات إطعام النازحين، التي تم افتتاحها منذ أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، عن العمل، للمرة الأولى منذ إنشائها؛ ما حرم النازحين من الحصول على الطعام.

وتسمح إسرائيل بإدخال كميات محدودة من غاز الطهو والوقود للقطاع منذُ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما زادت الأزمة أخيراً بسبب منع السلطات الإسرائيلية إدخاله لغزة، وفق ما أكد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس.

وقال المكتب، في تصريح صحفي، إن "إسرائيل تواصل منع إدخال غاز الطهو والوقود بمختلف أنواعه للقطاع"، مشدداً على أن ذلك ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية، خاصة مع اعتماد النازحين على الوسائل البدائية في إشعال النار.

توقف عن العمل

وقال صاحب أحد أكبر تكيات الطعام في مدينة دير البلح وسط القطاع، طارق النباهين، إنه "للمرة الأولى منذ الحرب الإسرائيلية يضطر للتوقف عن العمل في تكيته الخيرية"، مشيراً إلى أن ذلك بسبب عدم توفر غاز الطهو.

وأوضح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "اعتاد تجهيز الطعام لمئات الأسر النازحة لمدينة دير البلح وسط القطاع بشكل يومي"، لافتًا إلى أن التكية التي أنشأها خلال الأشهر الماضية باتت مصدرًا لإطعام هذه الأسر.