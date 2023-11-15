عائلات أسرى إسرائيليين تبدأ مسيرة لمدة 5 أيام إلى مقر نتنياهو

بدأت عائلات إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس رهائن في قطاع غزة مسيرة تستمر لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء من تل أبيب إلى القدس لمطالبة الحكومة ببذل مزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح أقاربهم.

وتمكن مقاتلو حركة حماس من احتجاز نحو 240 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل. وتتراوح أعمار الأسرى بين تسعة أشهر و85 عاما، ويُعتقد أنهم محتجزون داخل أنفاق في عمق القطاع.

ويوجه بعض أقارب الرهائن انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم بذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم في الوقت الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي داخل غزة بناء على أوامر بالقضاء على حماس.

وقالت شيلي شيم توف التي اقتيد ابنها (21 عاما) إلى غزة قبل خمسة أسابيع "أطالب بنيامين نتنياهو والحكومة بإعطائنا إجابات و(اتخاذ) إجراءات".