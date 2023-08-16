الأردن يحبط تسلل 7 أجانب على الواجهة العسكرية الجنوبية

أعلن الجيش العربي الأردني، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل نفذها 7 أشخاص من الجنسية السيرلانكية، على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الجنوبية، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك، وألقت القبض على المتسللين وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أيّ عملية تسلل أو محاولة تهريب؛ لحماية الحدود ومنع مَن تسوّل له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.