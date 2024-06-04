1.5 مليون قطعة.. برلماني يطالب باستعادة "آثار مصر في الخارج"

طالب نائب مصري باستعادة الآثار المصرية الموجودة في الخارج، أو الاستفادة من عائداتها لدعم الاقتصاد المصري.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في مصر أيمن أبو العلا، إن هناك 1.5 مليون قطعة آثار مصرية موجودة في الخارج، ثلاثة أرباعها مهربة.

وخلال حديثه لقناة "ON E" المصرية، أوضح أبو العلا أن معظم هذه القطع الأثرية موجودة "على الملأ" في متاحف ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا.

وطالب سلطات بلاده بإيجاد آلية لاستعادة هذه القطع أو الحصول على نسبة من عائداتها، لافتًا إلى أن مصر مدينة لهذه الدول التي تعرض فيها القطع الأثرية المصرية.