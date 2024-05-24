الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من "ترهيب" قضاة "الجنائية الدولية"

دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة إسرائيل إلى عدم "ترهيب" أو "تهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بحسب "فرانس برس".

جاء ذلك على لسان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام "تي في آي".

وقال بوريل "أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعيا إلى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن ما فعله المدعي العام للمحكمة "في عرضه قضية، يجب ألا يعتبر موقفا معاديا للسامية".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب الاثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، إضافة إلى ثلاثة من قادة حماس بتهمة "الإبادة" و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب".

وأكد نتنياهو الاثنين أنه "يرفض باشمئزاز" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية. كما استنكرت حماس الطلب "بشدة".