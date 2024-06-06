محللون: التصعيد في لبنان ينذر بحرب مفتوحة بين "حزب الله" وإسرائيل

القرار في طهران

وقال المحلل السياسي اللبناني جورج العاقوري لـ"إرم نيوز"، إن "جميع المساعي الدولية التي تحركت نحو لبنان لضبط النفس، باءت بالفشل؛ لأن القرار ليس في بيروت بل في طهران".

ويرى العاقوري أن مساعي الهدنة في غزة "ليست على صلة بالواقع اللبناني على الأقل من جانب إسرائيل، رغم تمنيات حزب الله بتوقف الحرب وعدم الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة".

وأشار إلى أن "حزب الله تدخل في الحرب تحت شعار إسناد غزة، ولم يتم حماية القطاع أو إشغال إسرائيل وردعها عن الاعتداء على لبنان".

وأكد أن "المطلوب من قبل حزب الله ومن ورائه المحرك الأساسي إيران، عدم الانجرار نحو حرب مفتوحة في المنطقة، في ظل سعي إسرائيل إلى ضمان أمن المستوطنات الحدودية الشمالية، التي أضحت تحت تهديد نيران حزب الله".