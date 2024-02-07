السعودية: لا علاقات مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قالت الخارجية السعودية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وشددت الخارجية السعودية في بيانها على أن المملكة أبلغت الإدارة الأمريكية بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

ودعت المملكة المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينة إلى أهمية الإسراع في ذلك ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.