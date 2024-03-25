هل خرج قرار اجتياح رفح من يد نتنياهو؟

الموقع نقل تصريحات اللواء (احتياط) نِمرود شيفر، القائد الأسبق لشعبة التخطيط التابعة لهيئة الأركان العامة، والتي لم يدخر خلالها هجومًا على نتنياهو وحكومته.

وأشار شيفر إلى أن رئيس الوزراء "يتحدى البيت الأبيض مع علمه أن إسرائيل لن تحارب حين يقول لها (لا)، بما في ذلك في لبنان".

واتهم رئيس الوزراء بأنه "حوَّل إسرائيل، خلال 5 أشهر، إلى بلد منبوذ (قال بلد يعاني من الجذام)"، مضيفًا: "الأمريكيون لا يبيعون لنا الذخائر".

ولفت إلى أنه "لو عارضت واشنطن عملية رفح، فإن إسرائيل لن تقاتل في رفح"، مضيفًا أنه كان بمقدور إسرائيل شن هجوم بري على رفح فقط في الأسابيع الأولى من حرب "السيوف الحديدية"، واستطرد قائلًا: "لم تعد تلك الفرصة بأيدينا".