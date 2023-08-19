بينهم أحمد دومة.. عفو رئاسي مصري عن عدد من السجناء

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عفوًا رئاسيًا شمل عددًا من السجناء من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وشمل القرار - بحسب مصادر مصرية - بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط البارز أحمد دومة.

ونشر النائب المصري طارق الخولي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية، ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة".