عاصفة تضرب مكتب نتنياهو بعد تسريب أسرار زوجته

طبيعة التسريبات

ومن بين التسريبات التي وصلت إلى وسائل الإعلام، وتسبّبت في إحراج نتنياهو وزوجته، هي أنها منخرطة بشكل كبير في الاجتماعات التي تُعقد بمكتب رئيس الوزراء.

وكان الإعلامي يِنون ماغال، قد فاجأ متابعيه في الفترة الأخيرة، حين دعا نتنياهو إلى الحد من وجود زوجته في مكتبه؛ ما يعني أن أحد الموظفين الكبار بالمكتب سلّمه تلك المعلومة.

ومن بين التسريبات الأخرى التي خرجت من مكتب نتنياهو ولا يُعلَم مصدرها، قول منسوب لزوجته عقب صدور نتائج التحقيقات في كارثة "ميرون"، حيث تطرقت لنتائج لجنة التحقيق، وقالت إن تلك اللجنة "سياسية"، ووصل التصريح لوسائل الإعلام.

وكان الإعلام العبري قد سرَّب تفاصيل اجتماع لنتنياهو مع عائلات الأسرى، ذكر خلاله أن وساطة قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة، وذلك في ذروة الخلافات بين الأخيرة وإسرائيل على خلفية ملف الأونروا والمساعدات الإنسانية، ومن المرجّح أن نتنياهو لم يكن يرغب في تسريب قوله هذا.