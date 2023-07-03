وزير خارجية لبنان ينفي لـ"إرم نيوز" تسلم أيّ طلب من ليبيا بشأن هانيبال القذافي

نفى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب، لـ"إرم نيوز"، استلام وزارته أيّ طلب من ليبيا فيما يخص "هانيبال" نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في سجون البلاد منذ 8 سنوات.

وكانت وسائل إعلام قالت إن الجانب الليبي وجه كتابًا إلى وزارة الخارجية، عبر بعثة لبنان في الأمم المتحدة، يطلب فيه فتح قنوات اتصال بشأن قضية القذافي.

وكانت مصادر متابِعة لقضية نجل الرئيس الليبي الراحل كشفت، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن تردّي حالته الصحية والنفسية.

وقالت المصادر، في حديث لـ "إرم نيوز"، إن معاناة هانيبال القذافي من الربو أسهمت في تردّي وضعه الصحي، كما أن بنيته الجسدية ضعُفت كثيرًا جرّاء إضرابه المتواصل عن الطعام منذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت أن هانيبال القذافي يَخضع لرقابة طبية شديدة في سجن مديرية الأمن في العاصمة بيروت، ويتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المطلوب كلما استدعت حالته ذلك.

ونقل هانيبال القذافي، أمس الأحد، إلى مستشفى "أوتيل ديو" وهو في حالة حرجة؛ جرّاء إصابته بنقص حاد في سكر الدم.

ويأتي إضراب نجل القذافي احتجاجًا على توقيفه، منذ 8 سنوات دون محاكمة، بتهم تتعلق بكتم معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر الذي اختفى في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978.

ويسعى "هانيبال" من خلال إضرابه عن الطعام إلى الضغط من أجل تسريع النظر بملف توقيفه الذي يصفه كثيرون بأنه توقيف سياسي لا يستند إلى أيّ مسوّغ قانوني؛ لأن هانيبال لم يكن تجاوز السنتين من عمره وقت اختفاء الإمام الصدر.