قوات الدعم السريع: الجيش يواصل صب جحيمه على المدنيين شمالي دارفور

أدانت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، مواقع بمدينتي الفاشر وكتم شمالي دارفور.

وواصل الجيش السوداني لليوم الثالث، شن غارات جوية على مواقع في المدينتين شمال دارفور، مما أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 14 آخرين.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته على منصة "إكس" إنها تُدين، القصف الجوي الذي نفذه طيران الجيش، وراح ضحيته مدنيون بين قتيل وجريح.

وأوضح البيان أن القصف استهدف أحياء الوفاق بالقطاع الشمالي للفاشر والمصانع وشرق الوحدة، مخلفاً دمارًا كبيرًا، حيث تسبب بإحراق 12 منزلًا؛ الأمر الذي دفع المواطنين إلى النزوح من منازلهم.

وأضاف: "استمر القصف من الساعة الثانية وحتى الثالثة فجرًا قبل أن تنتقل الطائرات لتصب جحيمها على المدنيين بمدينة كتم، حيث شنت قصفاً مماثلاً".