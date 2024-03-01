الإمارات.. بدء تشغيل المحطة الرابعة في "براكة النووية"

وقالت المؤسسة إنها ستربط المحطة بشبكة الكهرباء العامة في الأسابيع المقبلة، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ومن ثم إجراء اختبارات مصاحبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ومن ثم التشغيل التجاري خلال عدة أشهر.

وأوضحت أن محطات براكة تستخدم أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدم (APR-1400)، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، إن تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية يعد إنجازا كبيرا في الانتقال إلى مرحلة جديدة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي.