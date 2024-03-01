الإمارات.. بدء تشغيل المحطة الرابعة في "براكة النووية"
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الجمعة، بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية الحالية، بواسطة شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة.
ويمثل بدء العمليات التشغيلية، في مفاعل المحطة الرابعة في براكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بداية إنتاج الحرارة فى المفاعل للمرة الأولى من خلال عملية الإنشطار النووي، والتي تستخدم في إنتاج الكهرباء عن طريق تشغيل التوربينات بالبخار.
وقالت المؤسسة إنها ستربط المحطة بشبكة الكهرباء العامة في الأسابيع المقبلة، بعد وصول طاقة المفاعل إلى نسبة معينة، ومن ثم إجراء اختبارات مصاحبة لعملية الرفع التدريجي لمستوى طاقة المفاعل وصولاً إلى مستوى الطاقة القصوى، ومن ثم التشغيل التجاري خلال عدة أشهر.
وأوضحت أن محطات براكة تستخدم أربعة مفاعلات تعمل بالماء المضغوط من الطراز المتقدم (APR-1400)، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي، إن تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية يعد إنجازا كبيرا في الانتقال إلى مرحلة جديدة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
وكشف الحمادي أن دولة الإمارات أضافت كهرباء نظيفة لكل فرد أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم؛ إذ تم إنتاج 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة لوحدها.
وإلى جانب برنامجها النووي السلمي، تمتلك الإمارات أكبر مشروع طاقة شمسية على مستوى العالم، إضافة لمشروعات طاقة نظيفة أخرى.