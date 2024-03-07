تحقيق يؤكد تورط إسرائيل بقتل مراسل "رويترز" في لبنان
أظهر تقرير أجرته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو) أن مراسل وكالة "رويترز" في لبنان عصام العبد الله قتل جراء إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفتين على مجموعة من المراسلين، ثم برصاص مدفع رشاش.
وأظهر التقرير الذي أجرته المنظمة المتعاقدة مع "رويترز" لتحليل الأدلة في الهجوم الذي وقع في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأودى بحياة العبد الله، أن "دبابة على بعد 1.34 كيلومتر في إسرائيل أطلقت قذيفتين من عيار 120 مليمترا على المراسلين".
وأوضح التقرير أن الإطلاق استهدف صحفيين تم تمييزهم بوضوح، ثم تم على الأرجح فتح النار عليهم من مدفع رشاش ثقيل في هجوم استمر دقيقة و45 ثانية، حسبما نقلت الوكالة عن تقرير صدر اليوم عن الحادث.
وقتلت القذيفة الأولى عصام "37 عاما" وأصابت مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي "28 عاما" بجروح خطيرة.
وتناول تحقيق أجرته "رويترز" في ديسمبر النتيجة الأولية التي توصلت إليها المنظمة الهولندية بأن دبابة في إسرائيل أطلقت النار على الصحفيين.
أدلة
وفي تقريرها النهائي الذي صدر اليوم الخميس، كشفت المنظمة أن المراسلين تعرضوا أيضا لإطلاق نار بطلقات عيار 0.50 من النوع الذي تستخدمه مدافع براوننغ الآلية التي يمكن تركيبها على دبابات الميركافا الإسرائيلية.
وقال تقرير المنظمة "يعد استخدام دبابة ميركافا لمدفعها الرشاش ضد موقع الصحفيين بعد إطلاق قذيفتي دبابة سيناريو مرجحا".
وأضاف "لا يمكن التوصل إلى نتيجة مؤكدة لأنه لا يمكن تحديد الاتجاه والمسافة الدقيقة لنيران "المدفع الرشاش".
وقالت الوكالة إنها لم تتمكن من التحديد بشكل مستقل ما إذا كان طاقم الدبابة الإسرائيلية على علم بأنه يطلق النار على الصحفيين، ولا ما إذا كان أطلق النار عليهم أيضا من مدفع رشاش، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟.
وقالت رئيسة تحرير "رويترز" أليساندرا جالوني "نندد بأشد العبارات بالهجوم على مجموعة من الصحفيين تم تمييزهم بوضوح، ويعملون في مكان مفتوح. أدى الهجوم إلى مقتل زميلنا عصام العبد الله وإصابة عدد آخر. ونكرر دعواتنا إلى إسرائيل لتوضيح كيف أمكن حدوث هذا وضرورة محاسبة المسؤولين".