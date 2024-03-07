تحقيق يؤكد تورط إسرائيل بقتل مراسل "رويترز" في لبنان

أظهر تقرير أجرته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو) أن مراسل وكالة "رويترز" في لبنان عصام العبد الله قتل جراء إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفتين على مجموعة من المراسلين، ثم برصاص مدفع رشاش.

وأظهر التقرير الذي أجرته المنظمة المتعاقدة مع "رويترز" لتحليل الأدلة في الهجوم الذي وقع في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأودى بحياة العبد الله، أن "دبابة على بعد 1.34 كيلومتر في إسرائيل أطلقت قذيفتين من عيار 120 مليمترا على المراسلين".

وأوضح التقرير أن الإطلاق استهدف صحفيين تم تمييزهم بوضوح، ثم تم على الأرجح فتح النار عليهم من مدفع رشاش ثقيل في هجوم استمر دقيقة و45 ثانية، حسبما نقلت الوكالة عن تقرير صدر اليوم عن الحادث.