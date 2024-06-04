في وضح النهار.. سطو مسلح على بنك قرب بيت لحم (فيديو)

شهدت الأراضي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عملية سطو مسلح نفذها مسلحون على بنك في بلدة دار صلاح قضاء بيت لحم في الأراضي الفلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو متداول خروج مجموعة من المسلحين الملثمين من البنك، ومغادرتهم بمركبة مصطحبين ما يبدو أنه "كيس من النقود"، وسط إطلاق عيارات نارية.