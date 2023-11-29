تايلاند ترحب بإطلاق حماس سراح اثنين آخرين من رعاياها

رحّب وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن رعيّتين إضافيّتين من رعايا بلاده، ممن تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الوزيرعلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، "يسعدني أن أرحّب شخصيًّا باثنين إضافيين من الرهائن التايلانديين كان أُطلق سراحهما للتّو ووصلا إلى مستشفى في تل أبيب".

وأضاف "تغمرك المشاعر الدافئة عندما ترى كيف اصطف أصدقاؤهما الذين أفرج عنهم سابقًا للتّرحيب بهما وتقديم الدعم المعنوي لهما".

وأفرجت حماس عن 19 تايلانديًّا حتى الآن في إطاراتفاق هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل. وتقول وزارة الخارجية إن 13 آخرين لا يزالون محتجزين.

وقتل 39 تايلانديًّا في الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.