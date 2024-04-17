بالأرقام.. تعرّف على تكلفة حرب السودان
خلفت حالة الاقتتال القائمة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خسائر بشرية بين العسكريين والمدنيين وتداعيات إنسانية فادحة يعانيها السودانيون.
ولا توجد أرقام دقيقة حول الخسائر التي تكبدها الجيش وقوات الدعم السريع منذ بدء الحرب، لكنّ الجانبين نفذا آلاف العمليات العسكرية بين توغلات برية وعمليات قصف وهجوم بالطائرات المسيرة، وفق أرقام قدمها المرصد السوداني لحقوق الإنسان.
أسوأ أزمة إنسانية
وحذرت وكالات الأمم المتحدة من جانبها من الحصاد الكارثي لهذه الحرب التي تطحن البلاد وتدفع الملايين إلى النزوح القسري في أسوأ أزمة إنسانية تشهدها.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة راح ضحية المعارك الدائرة أكثر من 13 ألف قتيل، وفرّ نحو 8.1 مليون شخص من منازلهم فى السودان، ويشمل ذلك حوالي 6.3 مليون داخل السودان و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد.
وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاج إلى الدعم والحماية والمساعدات الإنسانية العاجلة، وإن الأموال المطلوبة ستخصص لمساعدة ملايين المدنيين في السودان وغيرهم ممن فروا إلى الخارج.
وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نداء لتقديم دعم دولي بقيمة 4.1 مليار دولار للمدنيين المحاصرين في السودان، وسط مؤشرات على أن البعض ربما يموتون جوعا، بعد أكثر من عام من الحرب.
وذكر برنامج الأغذية أن كثيرا من العائلات اضطرت إلى شرب مياه المستنقعات، وأنّ نحو 18 مليون شخص فى أنحاء السودان يواجهون حاليا الجوع الحاد، ويحذر خبراء الإغاثة من أنّ 220 ألف شخص في السودان معرّضون للموت جوعا خلال الأشهر المقبلة بسبب تداعيات الحرب.
آثار كارثية
وخلف الاقتتال آثارا كارثية على الخدمات والوضع الاقتصادي للبلاد، وبحسب أرقام قدمتها الحكومة السودانية يقدّر حجم الدمار والتخريب الذي طال القطاع الصحي بنحو 11 مليار دولار، وتسببت العمليات القتالية في تعطيل عمل المستشفيات التي تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات.
وعلى المستوى الاقتصادي بلغ حجم الخسائر التي لحقت البنية التحتية للبلاد نحو 60 مليار دولار، وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير فى ظل استمرار الحرب، وتقدّر الحكومة أن يتراجع الناتج المحلّي بنحو 20 % إذا لم تتوقّـف الحرب سريعًا.
وتوقّـعت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ونقلتها وسائل إعلام سودانية أن تبلغ خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، أي ما يُعادل 48 % من الناتج المحلّي الإجمالي.
ووفقا لدراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، فقد توقف 70% من النشاط الاقتصادي في السودان، وتُقدر تكلفة المعارك فى السودان بنحو نصف مليار دولار يوميًا.