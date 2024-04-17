بالأرقام.. تعرّف على تكلفة حرب السودان

خلفت حالة الاقتتال القائمة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خسائر بشرية بين العسكريين والمدنيين وتداعيات إنسانية فادحة يعانيها السودانيون.

ولا توجد أرقام دقيقة حول الخسائر التي تكبدها الجيش وقوات الدعم السريع منذ بدء الحرب، لكنّ الجانبين نفذا آلاف العمليات العسكرية بين توغلات برية وعمليات قصف وهجوم بالطائرات المسيرة، وفق أرقام قدمها المرصد السوداني لحقوق الإنسان.

أسوأ أزمة إنسانية

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من جانبها من الحصاد الكارثي لهذه الحرب التي تطحن البلاد وتدفع الملايين إلى النزوح القسري في أسوأ أزمة إنسانية تشهدها.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة راح ضحية المعارك الدائرة أكثر من 13 ألف قتيل، وفرّ نحو 8.1 مليون شخص من منازلهم فى السودان، ويشمل ذلك حوالي 6.3 مليون داخل السودان و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاج إلى الدعم والحماية والمساعدات الإنسانية العاجلة، وإن الأموال المطلوبة ستخصص لمساعدة ملايين المدنيين في السودان وغيرهم ممن فروا إلى الخارج.

وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نداء لتقديم دعم دولي بقيمة 4.1 مليار دولار للمدنيين المحاصرين في السودان، وسط مؤشرات على أن البعض ربما يموتون جوعا، بعد أكثر من عام من الحرب.