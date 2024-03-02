هل يخرج الجيش السوداني و"الدعم السريع" من مدينة الفاشر؟

وتحتضن مدينة الفاشر مقر قيادة الفرقة السادسة التابعة للجيش السوداني، وهي الوحيدة المتبقية له من أصل خمس فرق عسكرية في إقليم دارفور، بعد أن سقطت الأربع الأخريات، بيد قوات الدعم السريع، عقب معارك ضارية في "نيالا، وزالنجي، والجنينة، والضعين".

وعلى مدى ثلاثة شهور ماضية ظلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تتجدد من حين لآخر مخلفة ضحايا وسط المدنيين، كما ظلت المدينة عُرضةً لقصف الطيران الحربي التابع للجيش، والذي بدوره أدى لقتل وجرح العشرات وسط السكان.

وإزاء ذلك دفعت القوة المشتركة للحركات المسلحة التي تلتزم جانب الحياد في الحرب الجارية، بمقترح يقضي بخروج الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من مدينة الفاشر وترك شأن إدارتها للحركات المسلحة، حسب ما أعلنه الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة الانتقالي الذي أقاله البرهان بسبب تمسكه بالحياد ورفضه تأييد الجيش في حربه ضد الدعم السريع.

موافقة مبدئية

وعلم موقع "إرم نيوز" من مصادر متطابقة، أن قوات الدعم السريع أعلنت موافقتها من حيث المبدأ على مقترح الخروج من الفاشر، بينما لم يُبدِ الجيش رأيًا حيال الأمر.

وأكدت المصادر أن قادة ميدانيين في القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة، اجتمعوا مع قادة بارزين في قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور، خلال اليومين الماضيين لمناقشة مقترح خروج طرفي الصراع من مدينة الفاشر.

وأوضحت أن الاجتماع الذي عُقد في مدينة الفاشر ضم كلًّا من اللواء النور قبة، والمقدم عباس كتر، ممثلين لقوات الدعم السريع، بينما مثل القوة المشتركة للحركات المسلحة في الاجتماع الفريق التجاني ضهيب، وبحر جزم، وفضل سكو.

وبحث الاجتماع بحسب المصادر، كيفية خروج قوات الدعم السريع من الفاشر في توقيت متزامن مع خروج الجيش، وترك مهمة حفظ الأمن وحماية المدنيين للقوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة، كما بحث الاجتماع فتح الطريق القومي بين "الفاشر وكوستي" لنقل المساعدات الإنسانية، ودخول القوافل التجارية والأدوية للمدينة.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ظلت مدينة الفاشر تحت حصار قوات الدعم السريع، كما توقفت القوافل التجارية والإنسانية التي كانت تصل المدينة من ولاية النيل الأبيض تحت حماية القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة؛ وذلك بسبب إعلان بعض الحركات انحيازها للجيش في مواجهة قوات الدعم السريع.

وكانت كل من حركتي تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، أعلنتا يوم الـ16 من فبراير/ تشرين الثاني الماضي، تخليهما عن موقف الحياد الذي اتخذتاه في وقت سابق حيال الحرب الدائرة في البلاد، معلنة أنها "ستقاتل في صفوف الجيش ضد قوات الدعم السريع".

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الأوضاع العسكرية في مدينة "الفاشر" تتعقد يومًا عقب آخر، وسط إصرار قوات الدعم السريع، على إنهاء وجود الجيش السوداني في الفاشر ليصبح كامل الإقليم تحت سيطرتها.

مقترح غير عملي

يرى المحلل السياسي المتابع للأوضاع في دارفور، علاء الدين بابكر، أن مقترح خروج الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من مدينة الفاشر، غير عملي، بالنظر لوجهات نظر طرفي الحرب المتصارعان على المدينة والسيطرة عليها.

وقال بابكر لـ"إرم نيوز"، إن قوات الدعم السريع هي الأفضل عسكريًّا في إقليم دارفور مقارنة بوضع الجيش، وكانت تسعى للسيطرة على كل مدن دارفور بعد سيطرتها على "الجنينة، ونيالا، وزالنجي، والضعين"، لكنها توقفت عن مهاجمة الفاشر نزولا عند رغبة الحركات المسلحة المحايدة في الصراع، حسب ما أعلنته في وقت سابق.

وأكد بابكر أن قوات الدعم السريع أبلغت الحركات المسلحة التي طالبتها بعدم مهاجمة الفاشر، بأن تتحدث مع الجيش وتطلب منه الخروج من المدينة دون قتال، موضحًا أن ذلك يدل على رغبة "الدعم السريع" في السيطرة على الفاشر لا الخروج منها، خصوصًا وأنها مؤهلة عسكريًّا ولديها حاضنة اجتماعية كبيرة في المدينة بخلاف المدن الأخرى.