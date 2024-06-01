19 شهرا بلا رئيس.. لبنان يغرق في الفراغ (إنفوغراف)

تتواصل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان مع فشل الوساطات الدولية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، من أجل التوافق على مرشح للمنصب الشاغر منذ موفى أكتوبر 2022.

وانتهت ولاية الرئيس ميشال عون يوم 31 أكتوبر 2022، ومنذ ذلك الحين أمضى اللبنانيون 19 شهرا بالتمام والكمال دون القدرة على التوصل إلى حل رغم الجلسات البرلمانية المتكررة والوساطات الدولية وآخرها الفرنسية.

وعقد البرلمان اللبناني منذ بدء الأزمة 12 جلسة من أجل التصويت على مرشح ينال توافق وإجماع الفرقاء، لكنه فشل في جميع الجلسات في التوصل إلى الحل، ولا يملك أي طرف سياسي الأغلبية اللازمة لحسم الأمر.

ورشحت أسماء العماد جوزيف عون وجبران باسيل وسليمان فرنجية وجهاد أزعور من بين أبرز المرشحين للرئاسة، لكن حسابات التيارات السياسية المتضاربة عجزت عن حسم الموضوع، رغم الضغوط التي مارستها قوى دولية للخروج من الأزمة.