بعد طرد العمالة الفلسطينية.. إسرائيل توظف عمالا هنودا

وسلطت "الغارديان" الضوء على اتفاقية العمل الثنائية بين الهند وإسرائيل التي تم توقيعها قبل الحرب في غزة، وأصبحت أولوية للبلدين منذ ذلك الحين.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، خلال زيارة للهند في وقت سابق من هذا الشهر، إن إسرائيل "ستعمل على تقليل اعتمادها على العمال الفلسطينيين" من خلال استبدالهم بالعمال الأجانب المهرة.

ونظراً لمستويات البطالة العالية في الهند، فقد فُتحت شراهة العمال الهنود بشكل كبير للعمل في إسرائيل، رغم المخاوف بشأن السفر إلى منطقة الصراع.

وقال مدير التدريب والتوظيف في حكومة ولاية أوتار براديش، كونال سيلكو، إن الولاية تلقت طلبًا مباشرًا من السلطات الإسرائيلية لتوظيف 10 آلاف عامل، بحسب ما أفادت "الغارديان".

وأضاف سيلكو أن الإسرائيليين حددوا أنهم يبحثون في المقام الأول عن عمال الصلب والتبليط والجص والنجارين، وأردف قائلاً: "لقد خضع سبعة آلاف ومئة عامل للفحص وتم اختيار 500 منهم حتى الآن". "نأمل في إجراء المزيد من حملات التوظيف في المستقبل".

ويتوقع نائب المدير العام والمتحدث باسم نقابة عمال جمعية بناة إسرائيل شاي بوزنر، أن يدخل نحو 60,000 أجنبي صناعة البناء الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستكون الأغلبية من الهند، لكن إسرائيل لديها أيضًا اتفاقيات عمل مماثلة مع سيريلانكا وأوزبكستان، وقد قامت بتوظيف عُمّال من الصين ومولدوفا وأوكرانيا في الماضي، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.