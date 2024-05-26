الدعم السريع: الجيش السوداني يقصف سوقا شعبيا ويخلف عشرات القتلى والجرحى

قالت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، إن طيران الجيش السوداني نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت سوق قندهار الشهير غرب مدينة أم درمان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.

وأضافت في بيان نشرته عبر موقع "X"، أن السوق الذي استهدفه جيش عبد الفتاح البرهان معروف بنشاطه في تقديم الوجبات ويرتاده المواطنون والأسر من مختلف مدن العاصمة الخرطوم.