سيدة أعمال تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة في الجزائر

أعلنت سيدة الأعمال الجزائرية سعيدة نغزة، رئيسة "الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية"، الاثنين، ترشحها للانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر.

وهذا هو الترشيح الثالث بعد ترشح كل من زعيمة حزب "العمال" التروتسكية لويزة حنون، والمحامية الملتزمة بالدفاع عن الحريات زبيدة عسول.

وقالت نغزة خلال مؤتمر: "اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل وإدراك تام حجم الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري".

وأضافت: "من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا".