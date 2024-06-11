سيدة أعمال تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة في الجزائر
أعلنت سيدة الأعمال الجزائرية سعيدة نغزة، رئيسة "الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية"، الاثنين، ترشحها للانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر.
وهذا هو الترشيح الثالث بعد ترشح كل من زعيمة حزب "العمال" التروتسكية لويزة حنون، والمحامية الملتزمة بالدفاع عن الحريات زبيدة عسول.
وقالت نغزة خلال مؤتمر: "اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل وإدراك تام حجم الآمال الكبيرة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري".
وأضافت: "من واجبنا تغيير الذهنيات، كما يجب أن نشمر عن سواعدنا ونواجه بكل شجاعة وإصرار جميع هذه المعارك المتعلقة بمستقبلنا".
وترأس نغزة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية منذ 2016 وقد برز اسمها في واجهة الأحداث في البلاد في أيلول/سبتمبر 2023 عندما نددت في رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بالعقبات التي يواجهها رواد الأعمال.
وقالت في رسالتها إن هؤلاء يشكون "من الغرامات التي تفرضها لجنة من خمسة وزراء دون إعطائهم الحق في الاطلاع على ملفاتهم، وهي غرامات تتجاوز بالنسبة للبعض حجم أصول شركاتهم ولن يتمكنوا أصلا من دفعها".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تجميد هذه اللجنة لاحقاً.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 أيلول/سبتمبر في الجزائر، ولم يعلن تبون الذي انتُخب في كانون الأول/ديسمبر 2019 إذا كان سيسعى إلى الفوز بولاية جديدة.