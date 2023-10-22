بعد القطيعة مع الشرق.. هل أصبحت أيام "باتيلي" معدودة في ليبيا؟

دخلت العلاقات بين المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، والشرق متمثلًا في البرلمان وحكومة أسامة حماد، مرحلة من القطيعة، ما يثير علامات استفهام حول مستقبل الرجل ومهمته في البلاد، التي تعيش أزمة سياسية وأمنية منذ أعوام.

وكثف نواب في البرلمان الليبي خلال الأيام الماضية انتقاد باتيلي، لاسيما بعد إعلانه رفض القوانين الانتخابية التي صادق عليها المجلس المنعقد في طبرق، والمدعوم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط تحركات تطالب برحيل المبعوث الأممي السنغالي الأصل.

وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي: "سنطالب بإبعاده، باتيلي ليس رسولًا أو نبيًا، تاريخ الاصطفافات والدفع من تحت الطاولة موجود، وبالتالي البعثة الأممية ليست منزهة".

واعتبر العرفي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن المبعوثين الأمميين تحولوا إلى ما يشبه الدمى، موضحًا أن ما يقوم به باتيلي سيكون له تأثير على الانتخابات، خاصة في ظل رفض القوانين الانتخابية.

وأشار إلى أن "هناك تخبطًا في مجلس الدولة حول باتيلي، ورئيس هذا المجلس فاجأنا بتنصله من الاتفاق حول القوانين الانتخابية، لذلك ننتظر إجماعًا من قبل أعضاء المجلس للمطالبة برحيل باتيلي".

ويعتقد العرفي أن "باتيلي اقترب من نهاية الطريق بعد عدم قبوله بالقوانين الانتخابية"، معتبرًا أنه يسعى إلى إطالة أمد الأزمة، وليس حلها، لكن المشكلة تتمثل في أن مجلس الأمن سيكون عاجزًا عن تعيين مبعوث جديد، وبالتالي فقد يمدد فترة تولي باتيلي.