حماس: موقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد "وهم"
رفضت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، ووصفتها بأنها "وهم"، "لا ينطلي" على الفلسطينيين.
وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان، أن "بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية لا ينطلي على شعبنا".
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد قال لصحفيين أمس الجمعة: "ما زال الرئيس يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانيته.. هو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق".
ودعت الولايات المتحدة، الداعم الرئيس لإسرائيل، الدولة العبرية إلى الحد من عدد الضحايا المدنيين، وكررت دعمها لإقامة دولة فلسطينية "وأنماطها"، وهو ما ترفضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف الرشق، في بيانه، اليوم السبت، أن "بايدن شريك كامل في حرب الإبادة، وشعبنا لا ينتظر منه خيرًا".
وقال إن "هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، ويريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم".
واندلعت الحرب التي دمّرت قطاع غزة، وشرّدت أكثر من 80% من سكانه، إثر شن حماس هجومًا غير مسبوق على جنوب إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 1140 شخصًا، معظمهم مدنيون، بحسب أرقام رسمية.
كذلك، احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصًا رهائن، ونُقلوا إلى غزة، وأطلِق سراح زهاء 100 منهم خلال هدنة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، يُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بالقضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ العام 2007.
ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قُتل في الغارات الإسرائيلية حتى الآن 24927 شخصًا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، فيما أصيب 62108 أشخاص بجراح.