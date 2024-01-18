خبراء يكشفون إستراتيجية بايدن الجديدة تجاه ميليشيا الحوثي في اليمن

قال خبراء إن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة تجاه اليمن، تهدف إلى إضعاف ميليشيا الحوثي، لكنها لا تصل إلى حد السعي لهزيمتها أو المواجهة المباشرة مع إيران، الحليف الرئيس للميليشيا، ما يزيد من مخاطر طول أمد الصراع.

ويرى الخبراء أن الإستراتيجية، وهي توليفة من ضربات عسكرية محدودة وعقوبات، تهدف على ما يبدو إلى منع نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، وذلك رغم سعي واشنطن إلى معاقبة ميليشيا الحوثي على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

لكن من غير الواضح، بحسب الخبراء، ما إذا كانت ستحقق هدف بايدن الرئيس وهو وقف هجمات ميليشيا الحوثي.

ويحذّر محللون من أن محاولة الحل الوسط قد تعني استمرار الاضطراب بالممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، مع بقاء خطر نشوب مواجهة عسكرية إقليمية أكبر.

وقال سيث جونز الباحث بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: "أعتقد أن الإستراتيجية طويلة الأمد. لكنني لا أعتقد أنها ستنجح".

وأضاف أن "ضربات محدودة على أهداف الحوثيين لن تردع الهجمات في البحر الأحمر".