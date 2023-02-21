وزير الخارجية الإماراتي والرئيس الصربي يبحثان التطورات الدولية في أبوظبي

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش.

واستعرض عبدالله بن زايد وفوتشيتش سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية في ظل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التعاون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".