مجلس الأمن يقرر سحب البعثة الأممية من العراق عام 2025

بناء على طلب بغداد، قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، سحب البعثة الأممية من العراق الموجودة في البلاد منذ أكثر من 20 عاما، بحلول نهاية 2025.

وينص القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع، على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003 "لفترة أخيرة مدتها 19 شهرا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025"، بحسب "فرانس برس".

وفي مطلع مايو/ أيار الجاري، طلب العراق من البعثة إنهاء عملها بحلول عام 2025، قائلا إنه لم يعد بحاجة إليها؛ نظرًا لإحرازه تقدما كبيرا نحو الاستقرار.