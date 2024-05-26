يسرائيل هيوم: قرارات إسرائيلية مرتقبة بشأن صفقة الرهائن

رجّحت تقديرات إسرائيلية اتخاذ قرارات، قريبًا، بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة إنه رغم الموافقة على استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس، إلا أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يؤكدون أن الحرب في رفح وشمال قطاع غزة ستستمر طوال مدة المفاوضات، ولن يتم وقف إطلاق النار، لأن هُناك خلافات كبيرة بين الطرفين في الوقت الحالي، كما أن مجلس الحرب ليس مستعدًا لصفقة تتضمن وقف الحرب كحل بديل.

ولفتت إلى تصريح حركة حماس بأنه لن يكون هُناك أي تقدم دون موافقة إسرائيل على انسحاب قواتها من قطاع غزة وإنهاء الحرب.

ووفق الصحيفة، علّل المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون استمرار الحرب في رفح وشمال قطاع غزة طوال مدة المفاوضات، بأن الجيش الإسرائيلي يعرف كيف يُوقف القتال إذا تم الاتفاق على صفقة الرهائن أثناء العمل العسكري.