تونس.. السجن لصحفيَّين بسبب تصريحات إعلامية

تونس.. السجن لصحفيَّين بسبب تصريحات إعلامية
قال محامون وعائلات، إن قاضيًا تونسيًّا قرَّر، اليوم الأربعاء، سجن صحفيين اثنين على ذمة التحقيق بعد إلقاء القبض عليهما في وقت سابق، على إثر تصريحات إعلامية سابقة.
ووفقًا لمحامين، ألقت الشرطة القبض يوم السبت الماضي على مراد الزغيدي وبرهان بسيس بسبب تعليقات إذاعية سياسية، بحسب "رويترز".
والصحفيان هما معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والإذاعي بسبس برهان.
ونقلت "فرانس برس" عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة الأربعاء، صدور الأمر القضائي بالسجن "لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل الـ24 من المرسوم الـ54 في فقرتيه الأولى والثانية".
وتم تعيين جلسة قضائية يوم الـ22 من مايو الحالي.
ويلاحَق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024 وبسبب تدوينة ساند فيها صحفيًّا مسجونًا انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط.
بينما يلاحَق بسيّس إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد.