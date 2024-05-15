تونس.. السجن لصحفيَّين بسبب تصريحات إعلامية

قال محامون وعائلات، إن قاضيًا تونسيًّا قرَّر، اليوم الأربعاء، سجن صحفيين اثنين على ذمة التحقيق بعد إلقاء القبض عليهما في وقت سابق، على إثر تصريحات إعلامية سابقة.

ووفقًا لمحامين، ألقت الشرطة القبض يوم السبت الماضي على مراد الزغيدي وبرهان بسيس بسبب تعليقات إذاعية سياسية، بحسب "رويترز".

والصحفيان هما معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والإذاعي بسبس برهان.