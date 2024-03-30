سفينة ثانية محمّلة بالمساعدات تغادر قبرص إلى قطاع غزة

أبحرت سفينة ثانية محمّلة مساعدات من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص نحو قطاع غزة، اليوم السبت، بعد أكثر من أسبوعين من وصول شحنة أولى من طريق البحر.

والسفينة "جينيفر" محمّلة بحوالي 400 طن من المساعدات إلى غزة، وهي جزء من أسطول نظمته جمعيتان خيريتان هما "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) ومقره الولايات المتحدة، وجمعية "أوبن آرمز" الإسبانية، وفق "فرانس برس".

كما أنها ثاني شحنة من المساعدات عبر قبرص بعد أن أنشأت السلطات القبرصية بالتعاون مع إسرائيل ممرًا بحريًا لتيسير وصول البضائع التي تم فحصها مباشرة إلى الجيب الفلسطيني المحاصر.