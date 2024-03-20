الأردن على موعد مع "عفو عام" وتوقع صدوره قبل العيد

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حكومة بلاده، اليوم الأربعاء، إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

جاء ذلك "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك الأردني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المحلية.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني غازي الذنيبات، إن مشروع القانون سيتم بإجراءات سريعة، حيث سترسله الحكومة إلى مجلس النواب في أقرب وقت، بغية صدوره قبل عيد الفطر السعيد.

وأضاف الذنيبات في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "مشروع قانون العفو العام يتم التعامل معه كأي قانون آخر، فبعد أن يُقر من مجلس النواب يتم رفعه إلى غرفة البرلمان الثانية ممثلة بمجلس الأعيان، وبعد إقراره من قبل المجلسين، يوشح القانون بالإرادة الملكية السامية ويصبح نافذا".