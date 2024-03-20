الأردن على موعد مع "عفو عام" وتوقع صدوره قبل العيد
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حكومة بلاده، اليوم الأربعاء، إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
جاء ذلك "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك الأردني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المحلية.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني غازي الذنيبات، إن مشروع القانون سيتم بإجراءات سريعة، حيث سترسله الحكومة إلى مجلس النواب في أقرب وقت، بغية صدوره قبل عيد الفطر السعيد.
وأضاف الذنيبات في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "مشروع قانون العفو العام يتم التعامل معه كأي قانون آخر، فبعد أن يُقر من مجلس النواب يتم رفعه إلى غرفة البرلمان الثانية ممثلة بمجلس الأعيان، وبعد إقراره من قبل المجلسين، يوشح القانون بالإرادة الملكية السامية ويصبح نافذا".
وكان وزير الإعلام الأردني مهند مبيضين أكد في تصريح صحفي مباشرة عقب التوجيهات الملكية، أن الحكومة ستلتزم على الفور بتنفيذ توجيات الملك بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء سيناقش هذا الأمر في جلسة يعقدها اليوم.
وكان آخر قانون للعفو العام صدر في الأردن عام 2019، ويشمل في العادة القضايا والمخالفات والحقوق المالية المترتبة على المواطنين لصالح الدولة، ومن بينها مخالفات السير.
ويستثني القانون قضايا المخدرات، وقضايا السلم المجتمعي، والجنايات التي لم يتنازل أصحاب الحق فيها عن حقهم.