بلينكن: لا خطة "واضحة وقابلة للتنفيذ" بشأن رفح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى، وأضاف: "ولكن لم نر مثل هذه الخطة حتى الآن".

وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.