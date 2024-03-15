بلينكن: لا خطة "واضحة وقابلة للتنفيذ" بشأن رفح
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى، وأضاف: "ولكن لم نر مثل هذه الخطة حتى الآن".
وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.
وأضاف بلينكن للصحفيين في النمسا أن الولايات المتحدة لم تطلع بعد على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح التي تقع في جنوب غزة ويعيش فيها أكثر من مليون شخص، بحسب ما جاء في رويترز.
وقال بلينكن إن أمريكا تعمل بجد مع مصر وقطر وإسرائيل لسد الفجوات المتبقية أمام إبرام اتفاق للرهائن.
وأضاف أن إسرائيل أرسلت فريقا للتفاوض وهو ما يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق.