الإمارات تعلن انطلاق التمرين العسكري "علم الصحراء 9"

انطلق في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، التمرين العسكري الجوي المشترك "علم الصحراء 9" للعام الجاري، بمشاركة 10 دول، بحسب وزارة الدفاع الإماراتية.

وأشارت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، إلى "اكتمال وصول القوات الجوية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة لأرض الإمارات وانطلاق التمرين المشترك متعدد الجنسيات".

ويقام التمرين العسكري "في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهي: السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، وأمريكا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وتركيا.

ويهدف التمرين الذي يستمر لمدة 3 أسابيع إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات العسكرية وفق سيناريوهات متنوعة.