32 قتيلاً إثر قصف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في النصيرات (فيديو)
أفادت مصادر حكومية في قطاع غزة، فجر الخميس، بمقتل 32 فلسطينياً، على الأقل، جرّاء قصف إسرائيلي طال مدرسة تؤم نازحين في النصيرات وسط القطاع.
وذكر مكتب الإعلام الحكومي أن الطيران الإسرائيلي استهدف مدرسة "ذكور النصيرات الإعدادية" بمنطقة "مخيم 2" في النصيرات، والتي تضم عشرات الأسر النازحة.
وعقد المكتب الإعلامي مؤتمراً صحفياً عقب الاستهداف، أكد فيه أنه تم استهداف عدة غرف في المدرسة تأوي عشرات النازحين، واصفاً ذلك بأنه "مجزرة مروعة يندى لها جبين البشرية".
وأكد أن فرق الطوارئ والإنقاذ ما تزال تنقل عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في ديرالبلح، الذي بات يستقبل 3 أضعاف طاقته الاستيعابية من المصابين والمرضى.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه نفذ ضربة "مميتة" استهدفت "مجمعاً لحماس" داخل مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة.