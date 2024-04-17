في عزلة منذ 7 أكتوبر.. مخاوف فلسطينينة من اغتيال مروان البرغوثي في سجنه
كشف مسؤول فلسطيني أن القيادي في حركة فتح الأسير، مروان البرغوثي، يعيش ظروفاً خطيرة للغاية في السجون الإسرائيلية؛ بسبب السياسات التي تُمارس ضده منذ بداية الحرب في غزة، مشيراً إلى وجود مخاوف من اغتياله.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "هناك مخاوف من اغتيال الأسير البرغوثي في السجون الإسرائيلية بسبب الإجراءات التي تُتخذ ضده، خاصة أنه معزول منذ السابع من أكتوبر، ويجري نقله بين مختلف السجون".
وأوضح فارس، أن "إسرائيل تمنع المحامين من لقاء البرغوثي، وتُخفي أي معلومات عنه وعن حالته الصحية، بالرغم من تعرضه للاعتداءات والضرب المبرح أكثر من مرة"، مشدداً على أن البرغوثي يواجه ظروفًا قاسية.
وأضاف: "إسرائيل تعزل البرغوثي عن العالم الخارجي، وليس لديه داخل زنزانة العزل أدنى مقومات الحياة الإنسانية"، متهماً إسرائيل بالتنصّل من الاتفاقيات الدولية بشأن الأسرى، وأنها لا تطبق أيًّا منها على الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن "إسرائيل تنقل الأسير البرغوثي بين مختلف السجون الإسرائيلية، لمنع الحصول على قرار من المحاكم يجبرها على إنهاء عزله، والسماح للمحامين بزيارته"، محذراً من إقدام إسرائيل على تصفية القيادي الفلسطيني.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية البرغوثي عام 2002، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، وذلك بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفّذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت لمقتل وإصابة إسرائيليين".
وفي وقت سابق، اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إسرائيل بـ"تعريض حياة البرغوثي للخطر"، مؤكداً أن ما يتعرّض له البرغوثي من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تُعرّض حياته للخطر.
وطالب الشيخ، في بيان صحفي، المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بـ"التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقادتهم في معتقلات الاحتلال، وحمايتهم وإطلاق سراحهم بشكل فوري".