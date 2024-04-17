في عزلة منذ 7 أكتوبر.. مخاوف فلسطينينة من اغتيال مروان البرغوثي في سجنه

كشف مسؤول فلسطيني أن القيادي في حركة فتح الأسير، مروان البرغوثي، يعيش ظروفاً خطيرة للغاية في السجون الإسرائيلية؛ بسبب السياسات التي تُمارس ضده منذ بداية الحرب في غزة، مشيراً إلى وجود مخاوف من اغتياله.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "هناك مخاوف من اغتيال الأسير البرغوثي في السجون الإسرائيلية بسبب الإجراءات التي تُتخذ ضده، خاصة أنه معزول منذ السابع من أكتوبر، ويجري نقله بين مختلف السجون".