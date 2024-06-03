الزوارق الإسرائيلية "خطر إضافي" على النازحين في منطقة المواصي

تُشكل الزوارق الإسرائيلية خطرًا إضافيًا، إلى جانب خطر الغارات الجوية، على حياة مئات الآلاف من النازحين في منطقة المواصي الواقعة بين مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة، وخان يونس جنوبًا.

وتطلق الزوارق الإسرائيلية، النار بشكل يومي ومتكرر على خيام النازحين، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم.

ويتكدّس النازحون بمنطقة المواصي، التي يصنفها الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة ويدعو سكان القطاع للنزوح إليها، حيث لا تتوفر بالمنطقة أدنى الاحتياجات الإنسانية، فيما تقصفها إسرائيل بالصواريخ بين الحين والآخر.

إطلاق نار يومي

وقال فوزي دياب، أحد النازحين لمنطقة المواصي، إن "المنطقة تتعرض بشكل يومي لإطلاق النار من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية"، مبينًا أن ذلك أدى لإصابة العديد من النازحين وتدمير كبير في خيامهم القريبة من شاطئ البحر.