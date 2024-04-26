نقل الوزير الإسرائيلي بن غفير إلى المستشفى إثر انقلاب سيارته

أصيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة؛ جراء انقلاب مركبته بعد زيارته لموقع عملية طعن في مدينة الرملة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "بن غفير وصل إلى مكان عملية الطعن في المدينة، وعندما غادر هناك انقلبت سيارته".

وأضافت: "تم نقله إلى مستشفى أساف هروفيه وحالته ما بين طفيفة ومتوسطة".

وأشارت إلى أن مركبة بن غفير تجاوزت الإشارة الحمراء واصطدمت بها مركبة كانت تعبر مساراً آخر من أحد المفترقات بعد أن كانت الإشارة خضراء.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شابة تعرضت للطعن بالظهر في مدينة الرملة، وإن حالتها خطيرة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق النار على منفذ الهجوم وقتله من قبل أحد المدنيين الذي كان مسلحاً قرب موقع الهجوم، كما تم استدعاء قوة كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.