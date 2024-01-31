ينفذ على ثلاث مراحل.. تفاصيل "مقترح الهدنة" الذي تدرسه حماس
كشفت وكالة "فرانس برس" بعض تفاصيل المقترح الذي تدرسه حماس، بشأن الهدنة في قطاع غزة، ويتكون من 3 مراحل للتوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة لأسابيع.
ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من حماس ومن الوسيطين مصر وقطر أن المرحلة الأولى من التهدئة ستشمل إطلاق حماس سراح ما بين 35-40 رهينة إسرائيلي من النساء والأطفال والرجال المرضى ممن هم فوق 60 عاما.
مقابل ذلك، تفرج إسرائيل عن ما بين 200-300 أسير فلسطيني دون أن يشمل هذا الرقم الأسرى من ذوي الأحكام العالية، كما تسمح إسرائيل بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بواقع 200-300 شاحنة يوميا.
وأكدت المصادر للوكالة فرانس أن المرحلة الأولى تشمل أيضاً "انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين عودة النازحين إلى غزة وشمالي القطاع".
وكانت حماس قالت في وقت سابق إنها تدرس المقترحات التي وضعها الوسطاء في باريس تمهيدا لإعلان هدنة ثانية للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.
ذكر مصدر حماس أنه في حال صمد وقف إطلاق النار، فستشهد المرحلة الثانية إفراج حماس عن جنود الاحتياط مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض بشأنهم.
كما تشمل إطلاق سراح جنود وضباط أسرى لدى حماس وغيرها من الفصائل مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض حولهم في جولة مفاوضات غير مباشرة تجري بعد ما بين 4-6 أسابيع من بدء تطبيق الاتفاق.
أما المرحلة الثالثة من التهدئة فتشمل بحسب المصادر الإفراج عن جثث القتلى الأسرى من الجانبين والاتفاق حول المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن الوسيطتين مصر وقطر ستتوليان متابعة تنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استبعد في وقت سابق من اليوم الأربعاء سحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة فيما تعهّد إعادة الرهائن، خلال لقاء عقده مع عائلات عدد منهم.
وأضاف "هناك جهود حقيقية لإعادة الجميع.. ما زال من المبكر تحديد الكيفية التي ستجري بها، لكن هذه الجهود جارية حاليا".