واشنطن: وزراء في الحكومة الإسرائيلية يمنعون إدخال الدقيق إلى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن ترى أن بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يمنعون إدخال شحنات الدقيق إلى غزة ويساندون المتظاهرين الذين منعوا دخول المساعدات إلى القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستنكر مثل هذه الإجراءات.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية صراحة خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بضرورة تحرك إسرائيل بصورة عاجلة من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وذكر ميلر أن واشنطن تريد الآن من إسرائيل فتح معبر حدودي آخر يؤدي إلى غزة، موضحا أن بلاده تناقش سبل تحقيق ذلك مباشرة مع إسرائيل ويشمل ذلك اجتماع بلينكن اليوم مع جانتس.

وقال ميلر "لقد كان (بلينكن) مباشرا وصريحا تماما بشأن خطورة الوضع على الأرض وحقيقة أنه يتعين على جميع المعنيين بالأمر بذل المزيد من الجهد لإدخال المساعدات بصورة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن (إلى غزة)"، واصفا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "مروع".

وتحدث غانتس للصحفيين من أمام وزارة الخارجية الأمريكية بعد لقائه مع بلينكن قائلا "الاجتماع كان جيدا للغاية". ولم يرد على أسئلة الصحفيين عما إذا كانت إسرائيل ستفتح معبرا حدوديا آخر للسماح بإدخال المزيد من المساعدات.

وقال ميلر إن بلينكن وجانتس ناقشا اليوم أيضا محادثات وقف إطلاق النار الجارية في القاهرة لكن أحجم عن تقديم تفاصيل.

وأضاف: "العقبات ليست مستعصية... من وجهة نظرنا يجب أن يكون التوصل إلى اتفاق ممكنا. نعتقد أن الاقتراح الذي طرحته إسرائيل على الطاولة بالتشاور مع الولايات المتحدة ومع قطر ومصر يجب أن توافق عليه حماس".