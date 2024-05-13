نتنياهو: فكرة إبعاد قادة حماس عن قطاع غزة "مطروحة"

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر مسؤولة، إن الحكومة لم تتفق بعد مع الوسطاء في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بشأن مواعيد جديدة لاستئناف المفاوضات.

وذكرت الهيئة أن الوسطاء الثلاثة، مصر وقطر والولايات المتحدة، يضغطون باتجاه استئناف المفاوضات التي تعثرت الأسبوع الماضي في القاهرة، على أمل الوصول إلى صفقة جديدة.

وأضافت نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية قد تجتمع، يوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن استئناف التفاوض.

جاء ذلك بعد أن تعثرت المفاوضات في القاهرة، بعدما قالت حماس إنها "وافقت على مقترح مصري، في حين قالت إسرائيل إن ما وافقت عليه الحركة مقترح معدل غير مقبول بالنسبة إليها".