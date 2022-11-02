هجوم إلكتروني يصيب مطار بغداد الدولي بالشلل

ولم يتضح على الفور طبيعة الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له منصات المطار.

ويتزامن هذا العطل مع حملة اعتقالات تشنّها الحكومة العراقية ضد مطلوبين على خلفية قضية سرقة مليارين ونصف المليار دولار، حيث جرت بعض عمليات التفتيش قرب منشآت المطار، فيما تحدث معلقون أن توقف الرحلات "جاء بسبب تلك الحملة".