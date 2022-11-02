هجوم إلكتروني يصيب مطار بغداد الدولي بالشلل
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، توقف الرحلات بشكل تام في مطار بغداد الدولي؛ بسبب هجوم إلكتروني.
وقالت الخطوط العراقية، في بيان، إنها "تعتذر للمسافرين لتأخر تنفيذ الرحلات الخارجية المسائية للناقل الوطني؛ وذلك بسبب خلل فني نتج عن هجمة إلكترونية أدت إلى توقف جميع الخوادم لنظام خطة الطيران لشركة (جيبسن)".
ولم يتضح على الفور طبيعة الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له منصات المطار.
ويتزامن هذا العطل مع حملة اعتقالات تشنّها الحكومة العراقية ضد مطلوبين على خلفية قضية سرقة مليارين ونصف المليار دولار، حيث جرت بعض عمليات التفتيش قرب منشآت المطار، فيما تحدث معلقون أن توقف الرحلات "جاء بسبب تلك الحملة".