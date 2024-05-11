هآرتس: حماس أعادت تنظيم صفوفها شمالي غزة

أعادت حماس تنظيم صفوفها شمالي قطاع غزة، بعد أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي نزع سلاح الحركة هناك، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء عن صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون، لم تسمهم "هآرتس"، إنه "بعد انسحاب القوات من قطاع غزة الشهر الماضي، أعادت حماس تنظيم نفسها في نقطة الشمال".

وأضافت الصحيفة، أن "الجيش الإسرائيلي استعد لاستئناف القتال مع حركة حماس في مدينة جباليا، بعد أشهر من إعلانه نزع سلاح الحركة، وتوقف وجودها كإطار عسكري داخل المدينة".

وتابعت: "في الجيش الإسرائيلي يقولون إن عدم وجود تحرك سياسي مصاحب للقتال يسبب صعوبة في الاستفادة من الإنجازات العسكرية للحرب".

وأكدت أنه بعد تهجير سكان جباليا، البالغ عددهم 150 ألف نسمة، "ستدخل إلى المدينة القوات التي كانت تستعد للعمل في رفح".