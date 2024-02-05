غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي (فيديو)

كشف مصدر عسكري يمني لـ "إرم نيوز"، اليوم الإثنين، عن استهداف القوات الأمريكية والبريطانية لعدد من مواقع مليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من محافظتيْ الحديدة وصعدة.

وقال المصدر إن الاستهداف كان عبر الجو ومن البحر، حيث نفذت القوات الأمريكية والبريطانية 8 ضربات على مواقع الميليشيا في محيط ميناء رأس عيسى، شمالي محافظة الحديدة.

وأضاف المصدر العسكري اليمني أن غارة أخرى استهدفت موقعاً حوثياً في مدينة الحديدة، مركز المحافظة المطلّة على مياه البحر الأحمر.

وبحسب المصدر، نفذت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية أخرى، استهدفت موقعاً عسكرياً تابعاً للمليشيا، في مديرية "باقم"، شمالي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، أقصى شمال البلاد.