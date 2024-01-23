إسرائيل تقصف خيام النازحين جنوبي قطاع غزة (صور)

أصيب عشرة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، الثلاثاء، بعد قصف إسرائيلي طال مجمع خيام أقامه النازحون بمنطقة المواصي بين مدينتي خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، حيث يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية هناك.

ووصل المصابون إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، بعد تعذر نقلهم إلى مستشفيات مدينة خانيونس، التي يطوقها الجيش الإسرائيلي من جميع الاتجاهات.