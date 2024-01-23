إسرائيل تقصف خيام النازحين جنوبي قطاع غزة (صور)
أصيب عشرة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، الثلاثاء، بعد قصف إسرائيلي طال مجمع خيام أقامه النازحون بمنطقة المواصي بين مدينتي خانيونس ورفح، جنوبي قطاع غزة، حيث يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية هناك.
ووصل المصابون إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، بعد تعذر نقلهم إلى مستشفيات مدينة خانيونس، التي يطوقها الجيش الإسرائيلي من جميع الاتجاهات.
وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بوجود حروق لدى المصابين بدرجات متفاوتة جراء هذا القصف، وبأنهم أبلغوا عن وجود قتلى لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم بسبب خطورة الوضع الميداني.
ومنذ التوغل المفاجئ للجيش الإسرائيلي في خانيونس، بدأ عشرات الآلاف من النازحين في المدينة والمناطق المجاورة لها، نزوحاً جديداً تجاه مدينة رفح، التي تعج بالنازحين من مختلف مناطق قطاع غزة، ما خلق أزمة إنسانية تتفاقم بشكل واسع.