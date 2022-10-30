من قصر بعبدا إلى "فيلا الرابية".. منزل عون الجديد يثير جدلا في لبنان

تشهد الأوساط اللبنانية السياسية والشعبية، جدلًا واسعًا، مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تاركًا خلفه تركة مثقلة بالأزمات، وفراغًا رئاسيًّا، فيما امتد الجدل ليحوم حتى حول مسكن عون الجديد.

ويغادر عون، الأحد، قصر بعبدا الرئاسي، ليستقر في فيلا جديدة، وصفها اللبنانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها باهظة التكلفة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، من بينها موقع قناة "أم تي في"، شيَّد عون هذه الفيلا خلال فترة ولايته الرئاسية، وهو ما دفع ناشطين إلى التساؤل عن كلفة بنائها ومصادر التمويل، وذلك وسط انهيار مالي كارثي يعاني منه لبنان وشعبه.

أفخم مناطق لبنان

وتداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لفيلا ميشال عون الجديدة، فيما قال بعضهم إن تكلفتها بلغت 6 ملايين دولار.

وبحسب ما نقل موقع "أم تي في"، فإن الفيلا شُيّدت على مساحة ألفي متر مربع، وهي مؤلفة من 3 طوابق، مع طابق سفلي، ومزودة بمواصفات تقنية عالية، ومجهزة لعقد مؤتمرات ولقاءات بداخلها، فيما تحيط بها مساحات خضراء واسعة.

وتظهِر الصور أن الفيلا الواقعة في منطقة الرابية، أفخم وأغلى المناطق اللبنانية، بُنيت بتصميم هندسي حديث.