واشنطن تدعو لـ"الشفافية" بشأن قصف مدرسة للأونروا في غزة

دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى "الشفافية" بشأن ضربة استهدفت مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" في غزة، بما في ذلك توضيح إن أسفرت عن مقتل أطفال.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "قالت حكومة إسرائيل إنها ستنشر مزيدا من المعلومات بشأن تلك الضربة بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين قتلوا فيها. نتوقع منهم أن يكونوا شفافين تماما في نشر هذه المعلومات".