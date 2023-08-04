سوريا تعلن تدمير وإسقاط 5 مسيّرات "معادية" فوق ريف حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في وقت مبكر اليوم الخميس، تدمير طائرتين مسيرتين وإسقاط 3 أخرى تابعة للتنظـيمات "الإرهابية"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال البيان إن المسيرات "حاولت الاعتداء على بعض وحداتنا العاملة في ريف حلب الشمالي والغربي".

وأضاف البيان أنه تم الرد على "التنظيمات الإرهابية باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته، وتوقع عدداً من القـتلى والمصابين في صفوفها".