صحة غزة: عملية تحرير الرهينتين الإسرائيليين أدت لمقتل 100 شخص

أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح الإثنين، أن عملية الجيش الإسرائيلي التي سمحت بتحرير رهينتين في رفح، أدت إلى مقتل نحو مئة شخص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى سقوط نحو مئة قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء، في الهجوم الليلي للقوات الإسرائيلية على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.