صحة غزة: عملية تحرير الرهينتين الإسرائيليين أدت لمقتل 100 شخص
أعلنت وزارة الصحة في غزة صباح الإثنين، أن عملية الجيش الإسرائيلي التي سمحت بتحرير رهينتين في رفح، أدت إلى مقتل نحو مئة شخص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأشارت الوزارة إلى سقوط نحو مئة قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء، في الهجوم الليلي للقوات الإسرائيلية على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الإثنين، عن تحرير اثنين من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، والتي شهدت سلسلة غارات مكثفة على أجزاء متفرقة من المدينة.